Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 24 Nov 2025 9:28 AM IST
    date_range 24 Nov 2025 9:28 AM IST

    മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് -​നോ​ർ​ക്ക

    മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് -​നോ​ർ​ക്ക
    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ജി​ത് കൊ​ള​ശ്ശേ​രി​ക്ക്​ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നു​ള്ള പ്ര​പ്പോ​സ​ൽ ഉ​ട​നെ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ജി​ത് കൊ​ള​ശ്ശേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ട​നെ ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​െൻറ അ​തേ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​മാ​കും മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന​വ​രു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​െൻറ ഹ​ര​ജി​യി​ന്മേ​ൽ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് സി.​ഇ.​ഒ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്മേ​ൽ എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി’​ൽ മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ഇ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഇ​ല്ലാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ ചേ​രാ​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്​​സ​ും ഇ​ന്‍ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പോ​ളി​സി ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത്, ആ​പ്പി​ലും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലും വേ​ണ്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പി.​എ​ൽ.​സി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തൊ​രു ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ആ​യ​തി​നാ​ൽ പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ അം​ഗ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രീ​മി​യം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​നോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), എം.​എ. ജ​ഹാം​ഗീ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി), റോ​ഷ​ൻ പു​ത്ത​ൻ​പ​റ​മ്പി​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഷ​രി​ഫ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ന​ന്ദ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ (എ​ക്സി. അം​ഗം) എ​ന്നി​വ​ർ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X