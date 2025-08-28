Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:52 AM IST

    സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​ഭാ​സം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല; ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​ഭാ​സം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല; ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: വ​ട​ക​ര ടൗ​ണ്‍ഹാ​ളി​ല്‍ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​വൈ​ബ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ​യും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സ​മ​രം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു​പാ​ടു സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​മ്പെ​ങ്ങുമില്ലാ​ത്ത​വി​ധം ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ​യും എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ ആ​ഭാ​സ​ത്ത​ര​ങ്ങളാണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ​വെ​ച്ച് തെ​റി​വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ സ​മ​ര​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ നി​ല​ക്ക് നി​ർ​ത്താ​ൻ സി.​പി.​എം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf NewsSaudi Arabia NewsOICC Palakkad District Committee
    News Summary - Insults cannot be allowed in the name of war; OICC Palakkad District Committee
    Similar News
    Next Story
    X