Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:29 AM IST

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ‘ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ-26’​ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ‘ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ-26’​ഇന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: മാ​റു​ന്ന ലോ​ക​ത്ത് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​​ന്റേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി (ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ-26’​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. സു​ലൈ​യി​ലെ സ​മ്മി​റ്റ് ഇ​വ​ന്റ്​ ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല.

    ‘മൈ ​ഹോം പാ​ര​ന്റി​ങ്’​എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പാ​ര​ന്റി​ങ് സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ്പ് കോ​ഫൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ​ൻ​ജി. റു​സ്തം ഉ​സ്മാ​നും മ​റി​യം വി​ധു വി​ജ​യ​നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കും.

    ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ‘സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി-​തൊ​ഴി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൻ​ജി. ഉ​മ​ർ ശ​രീ​ഫ് ച​ർ​ച്ച ന​യി​ക്കും. സ്കൈ​ലൈ​റ്റ് എ​ന്ന ടീ​ൻ​സ് ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​നി​ൽ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ഠ​നം, ക​രി​യ​ർ, മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് റു​സ്തം ഉ​സ്മാ​നും മ​റി​യം വി​ധു വി​ജ​യ​നും ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കും.

    ‘ബ​ട്ട​ർ​ഫ്ളൈ​സ്’​കി​ഡ്‌​സ് കോ​ർ​ണ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ള​റി​ങ്, ഗെ​യിം​സ്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹു​സ്‌​ന, ഷൈ​ബി​ന, ഷ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും.

    സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ ‘ജീ​വി​തം: ല​ക്ഷ്യ​വും മാ​ർ​ഗ​വും’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഹി​ക​മി​യും ‘ന​ന്ദി​യു​ള്ള​വ​രാ​വു​ക’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ലും സം​സാ​രി​ക്കും. ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ കു​പ്പൊ​ട​ൻ, അ​നീ​സ് എ​ട​വ​ണ്ണ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 0571433608, 0500373783, 0507176251 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Inspire-26' for guardians in Riyadh today
    Similar News
    Next Story
    X