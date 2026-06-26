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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:50 AM IST

    സ്വദേശിവത്കരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഗോൾഡ്​ മാർക്കറ്റുകളിൽ പരിശോധന

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    റി​യാ​ദി​ൽ 69 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    സ്വദേശിവത്കരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഗോൾഡ്​ മാർക്കറ്റുകളിൽ പരിശോധന
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    റി​യാ​ദി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ്​ സൂ​ഖു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​ദേ​ശി യു​വ​തീ-​യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​വി​പു​ല​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി, റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ത്വ​യ്ബ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും വി​വി​ധ സ്വ​ർ​ണ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും (ഗോ​ൾ​ഡ്​ സൂ​ഖ്) മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സ്വ​ർ​ണ വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി​യ തീ​വ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 69 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സൗ​ദി​വ​ൽ​ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ ത​സ്തി​ക​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ ജോ​ലി​യും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക, തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ-​ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണ-​ആ​ഭ​ര​ണ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

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    TAGS:inspectionGoldHRSD Ministry
    News Summary - Inspections at Gold Markets to Ensure Saudization
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