Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​നി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 2:17 PM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​നി വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാം; സ്വ​ന്തം പേ​ര് ന​ൽ​കാ​നും അ​നു​മ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​നി വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാം; സ്വ​ന്തം പേ​ര് ന​ൽ​കാ​നും അ​നു​മ​തി
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം. സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കോ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും അ​വ​ക്ക് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രോ ഇ​ഷ്​​ട​മു​ള്ള പേ​രു​ക​ളോ ന​ൽ​കാ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക്കി.

    ‘വ്യ​ക്തി​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​ര​ട് നി​യ​മം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഇ​സ്തി​ത്‌​ലാ​അ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. നി​ർ​മാ​ണ വേ​ള​യി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ കൈ​യേ​റ്റം ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, റോ​ഡു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം അ​വ​യു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ:

    പു​തി​യ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ മ​ൺ​പാ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നോ ടാ​ർ ചെ​യ്ത റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നോ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നോ സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​െൻറ അ​നു​മ​തി പ​ത്രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. റോ​ഡി​െൻറ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഒ​ടു​ക്കം വ​രെ​യു​ള്ള നീ​ളം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന മാ​പ്പ്, നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​െൻറ ത​രം (മ​ൺ​പാ​ത​യോ, ടാ​റോ), നി​ർ​ദി​ഷ്​​ട പാ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ടു​ത്തു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡ് ഏ​താ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം എ​ന്നീ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ത​മാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​വി​ടെ​യാ​ണോ ആ ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വ​രു​ന്ന വ​കു​പ്പി​നാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ന​ഗ​ര-​ഗ്രാ​മ ആ​സൂ​ത്ര​ണ പ്ലാ​നു​ക​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ജ​ല കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് റോ​ഡ്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

    നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം ഗ​വ​ൺ​മെൻറി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്​​ത​മാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:roadSaudi Arabiabuild
    News Summary - Individuals can now build roads in Saudi Arabia; they are also allowed to use their own names
    Similar News
    Next Story
    X