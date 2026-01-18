Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി സൗ​ദി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ; റി​യാ​ദി​ൽ ടൂ​റി​സം സം​ഗ​മം

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി സൗ​ദി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ; റി​യാ​ദി​ൽ ടൂ​റി​സം സം​ഗ​മം
    റി​യാ​ദി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി യാ​ത്രാ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി, റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും കേ​ന്ദ്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘ഇ​ന്ത്യ അ​ൺ​വീ​ൽ​ഡ്: ക​ൾ​ച്ച​ർ, ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​യോ​ണ്ട്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി ഈ ​പ​രി​പാ​ടി മാ​റി. പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും റി​യാ​ദി​ലെ വോ​ക്കോ ഹോ​​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം കൈ​മാ​റ്റം ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ ക​രു​ത്തു​റ്റ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​ണ് ഈ ​ആ​ധു​നി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന വ​ലി​യ സം​തൃ​പ്തി ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും ആ​ത്മീ​യ​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര​യി​ലെ​യും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി ഷെ​ഫ് സ​ഞ്ജ​യ് താ​ക്കൂ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട സ​മാ​ന​മാ​യ രു​ചി പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ട്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - India's tourist attractions now ahead of Saudi Arabia; Tourism Summit in Riyadh
