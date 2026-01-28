Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    1. റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം

    കു​റി​ച്ച്​ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ്​ ഖാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു, 2. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വി​പു​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ, പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ൾ, എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ന​ൽ​കി​യ സ​ന്ദേ​ശം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​യി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​​ന്റെ ഗ്രാ​ഫൈ​റ്റ് പെ​ൻ​സി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഛായാ​ചി​ത്രം ചി​ത്ര​കാ​രി മ​ല​പ്പു​റം വ​ണ്ടൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജാ​സ്മി​ൻ റി​യാ​സ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു


    സൈ​നി​ക​ർ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.​ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യ​ശ​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​രാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ, മോ​ഡേ​ൺ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​മാ​യ ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര’​ത്തി​െൻറ 150ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്തും എം​ബ​സി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും സം​വ​ദി​ച്ചു.

    News Summary - India's 77th Republic Day celebrated in Saudi Arabia
