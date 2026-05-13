റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കാറിടിച്ചു; ജൂബൈലിൽ ഇന്ത്യൻ യുവാവ് മരിച്ചു
ജൂബൈൽ: റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കാറിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ യുവാവ് മരിച്ചു. ജുബൈലിലാണ് കാൽനടയാത്രക്കാരനായ ജാർഖണ്ഡ് ബൊക്കാറോ സ്വദേശി തഷ്മീം അക്തർ മുഹമ്മദ് ഒവൈസ് സർവാർ (24) മരിച്ചത്. ജൂബൈൽ ഹൈവേയിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ തഷ്മീമിനെ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ റെഡ് ക്രസൻറ് സംഘം ഉടൻ തന്നെ ജൂബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം നിലവിൽ ജൂബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലാണ് തഷ്മീം അക്തർ തൊഴിൽ വിസയിൽ സൗദിയിലെത്തിയത്. ജൂബൈലിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജൂബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഒവൈസ് സർവർ ആണ് തഷ്മീമിെൻറ പിതാവ്, മാതാവ്: നസീൻ പർവീൻ.
