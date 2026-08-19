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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 10:01 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ: ഐ.​സി.​എ​ഫ്

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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ: ഐ.​സി.​എ​ഫ്
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    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹാ​ഇ​ൽ റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​സ​ഭ

    ഹാ​ഇ​ൽ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 80-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹാ​ഇ​ൽ റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​സ​ഭ​യി​ൽ ‘യ​ങ്​ ഇ​ന്ത്യ, സ്ട്രോ​ങ്ങ് ഡെ​മോ​ക്ര​സി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. യു​വ​ത്വ​മാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്നും, ഇ​ന്ന​ത്തെ യു​വ​ത്വ​ത്തെ മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ള​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച​തു​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നോ​ർ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് സ​ഖാ​ഫി കാ​ടാ​ച്ചി​റ ജ​ന​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​നീ​ർ സ​ഖാ​ഫി വെ​ണ്ണ​ക്കോ​ട് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം സ​അ​ദി പാ​വു​ക്കോ​ണം മു​ഖ്യ പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.​ബ​ഷീ​ർ മാ​ള (കെ.​എം.​സി.​സി), ജ​സി​ൽ കു​ന്ന​ക്കാ​വ് (ന​വോ​ദ​യ), അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ ദാ​രി​മി (എ​സ്.​ഐ.​സി), മു​ഈ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ (അ​ബീ​ർ), അ​ഫ്സ​ൽ കാ​യം​കു​ളം (മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ), റ​ഷീ​ഖ് വി​ള​യൂ​ർ (ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി), ഹ​ർ​ഷ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ബാ​പ്പു എ​സ്​​റ്റേ​റ്റു​മു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റീ​ജ്യ​ൻ പി.​ആ​ർ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ് ത​ച്ച​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ പ​റ​ക്കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:indian youthdemocracyicf
    News Summary - Indian Youth Are the Hope of Democratic India: ICF
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