Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Dec 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 9:46 AM IST

    മാക്സിസ് ഗൂഗിളീസ് സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ

    ഇ​ന്ത്യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    മാക്സിസ് ഗൂഗിളീസ് സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ
    ജി​ദ്ദ മാ​ക്സി​സ് ഗൂ​ഗി​ളീ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 18 വ​യ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി                  

    ജി​ദ്ദ: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഗൂ​ഗ്ളീ​സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​ക്സി​സ് ഗൂ​ഗ്ളീ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഇ​ന്ത്യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    13, 16, 18 വ​യ​സ്സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യിരുന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു. 18 വ​യ​സ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഹു​കാ​മ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കും 16 വ​യ​സ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ മാ​വാ​രി​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കും 13 വ​യ​സ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നോ​വ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​മാ​ണ് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്.

    ജി​ദ്ദ അ​ൽ മ​ഹ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 14, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ങ്ങ​ളും ശേ​ഷം ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ മാ​ക്സി​സ് ട​യേ​ഴ്‌​സ്, മൈ​ഡു ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി, അ​ൽ അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പിം​ങ് ക​മ്പ​നി, ക്രീ​യേ​റ്റി​വ് ഇ​വ​ന്റ്, സൂ​റ​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സ​ഫി​യ ട്രാ​വ​ൽ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

