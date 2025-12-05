മാക്സിസ് ഗൂഗിളീസ് സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ

മാക്സിസ് ഗൂഗിളീസ് സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾtext_fields
ജിദ്ദ: വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഗൂഗ്ളീസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മാക്സിസ് ഗൂഗ്ളീസ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് സീസൺ രണ്ടിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തി ജിദ്ദ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളും ജിദ്ദയിലെ വിവിധ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളുകളും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു.
13, 16, 18 വയസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ. മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലും ജിദ്ദ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ടീമുകൾ വിജയിച്ചു. 18 വയസ്സ് വിഭാഗത്തിൽ അൽ ഹുകാമ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കും 16 വയസ്സ് വിഭാഗത്തിൽ അൽ മാവാരിദ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കും 13 വയസ്സ് വിഭാഗത്തിൽ നോവൽ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയുമാണ് ജിദ്ദ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജേതാക്കളായത്.
ജിദ്ദ അൽ മഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നവംബർ 14, 21 തീയതികളിൽ നടന്ന പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങങ്ങളും ശേഷം നവംബർ 28ന് നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരങ്ങങ്ങളും കാണാൻ കുടുംബങ്ങളടക്കം നൂറു കണക്കിനാളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ മാക്സിസ് ടയേഴ്സ്, മൈഡു ട്രേഡിങ് കമ്പനി, അൽ അബീർ ഹോസ്പിറ്റൽ, ടി.ഡബ്ലിയു.സി ഷിപ്പിംങ് കമ്പനി, ക്രീയേറ്റിവ് ഇവന്റ്, സൂറത്ത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, സഫിയ ട്രാവൽസ് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ വിതരണം ചെയ്തു.
സമാപന ചടങ്ങിൽ ജിദ്ദയിലെ വിവിധ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register