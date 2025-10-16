Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    16 Oct 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    16 Oct 2025 7:22 AM IST

    ഭാ​ര​ത് സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് രാ​ജ്യ പു​ര​സ്കാ​ർ നേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ഭാ​ര​ത് സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് രാ​ജ്യ പു​ര​സ്കാ​ർ നേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    സ്കൗ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സി​ന്റെ രാ​ജ്യ​പു​ര​സ്കാ​ർ നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ദ​മ്മാം: സ്വ​യം അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും സ​ഹ​ന​വും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സേ​വ​ക​രാ​യി​മാ​റാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര​ത് സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ‘രാ​ജ്യ​പു​ര​സ്കാ​ർ’ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി സൗ​ദി​യി​​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കു​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് സേ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഏ​ഴ് ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ലെ ശാ​രീ​രി​ക​വും, മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ മി​ക​ച്ച പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ 30 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​ണ് ഒ​ന്നി​ച്ച് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​താ​ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ ഒ​പ്പോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​താ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഭാ​ര​ത് സ്കൗ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്വ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജി.​സി.​സി​യി​ലെ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​ഷ​മീ​ർ ബാ​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ബി​നു മാ​ത്യു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​സ​വാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ക്ഷീ​ണ​യ​ത്ന​മാ​ണ് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​യി സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കു​ളു​ക​ളി​ൽ സ്കൗ​ട്ടി​നെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് സ്കൗ​ട്ട് പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​ഷ​മീ​ർ ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​ന​വും, അ​തി​നൊ​പ്പം കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​ന​സ്സു​റ​പ്പും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്ത​രം അം​ഗീ​കാ​രം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ക​ക​യു​ള്ളു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നി​സ്സീ​മ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​വ​രെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​ർ​പ്ത​രാ​ക്കി​യെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ബി​നു മാ​ത്യു പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ദ​മ്മാം സ്കു​ളി​ലെ ഏ​ഴോ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സീ​നി​യ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ര​ശ്മി ശി​വ​പ്ര​കാ​ശ്, റാ​ബി​യ റൂ​ബി, റ​ഹ്മ​ത്തു​ള്ള, ശ്രീ ​പ്രി​യ സ്വാ​തി എ​ന്നീ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

