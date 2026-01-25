Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം; ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം; ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത്
    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത് റി​യാ​ദ്​ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത് (ടി.​എ​ൻ.​ടി.​ജെ) റി​യാ​ദ് റീ​ജ്യ​ൻ 147ാമ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ൽ 67ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ​തി​ൽ നി​ന്ന് 40 യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്തം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ത​ദാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും ടി.​എ​ൻ.​ടി.​ജെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ക്ത​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

