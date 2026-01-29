Begin typing your search above and press return to search.
    29 Jan 2026 11:28 AM IST
    29 Jan 2026 11:28 AM IST

    അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന 77-ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    യാം​ബു: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77-ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കാ​പ്പി​ൽ ഷാ​ജി മോ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മി​ക​ച്ചു​നി​ന്നു. ച​രി​ത്രാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മ​ന്ന​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ​വി​ൻ പ്ലാ​മൂ​ട്ടി​ൽ (ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്), ഹം​ദാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഹി​ന്ദി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡാ​ൻ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി.

    അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഖീ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ, ശി​വ​മ​കി​ഴ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​തി​ഫ്, നെ​സ്​​റ്റ​ർ വി​നോ​യ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​സി​ഖ് അ​ഹ്‌​യാ​ൻ, റൂ​വ​ൻ റി​ലീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മാ​സ്‌ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സാ​മി​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, ഡാ​ൻ ജെ​യിം​സ് ഡെ​ൻ​സ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ സ​യ്യി​ദ് യൂ​നു​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഷ​യാ​ൻ ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​നി​ഷ് വേ​ല​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ൽ​ഫി​ൻ അ​ജി അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അം​ജ​ദ് ഖാ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ഹ​ന ഹ​രീ​ഷ് പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി. സ​ഫ ഫാ​ത്തി​മ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഹം​ന ആ​രി​ഫ്, അ​മ​ൽ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, അ​സ്‌​വ ഫാ​ത്തി​മ, ആ​യി​ഷ നി​ഷാ​ദ്, അ​യാ​ന ജ​മീ​ല എ​ന്നി​വ​രും സാ​ൻ​ഡ്രി​ൻ സി​ജോ, സാ​ലി​ഹ ത​മീം, ജീ​വി​ക മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ടീ​മു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ര​ഹ്‌​ന പ്ര​വീ​ൺ, മ​ഹ​സ്തി​യ സിം​ഗ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സി​ന്ധു ജോ​സ​ഫ്, ഫി​റോ​സ സു​ൽ​ത്താ​ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

