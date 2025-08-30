Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:03 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ജി​ദ്ദ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി

    റ​ഷ്യ​യി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​മാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    inidan navy war ship
    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ, കോ​ൺ​സൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്മദ്

    ഖാ​ൻ സൂ​രി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​റ്റാ​ഷെ കേ​ണ​ൽ സ​ര​ബ്‌​ജീ​ത് സി​ങ്, മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ 2) ജി​ദ്ദ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് സൂ​റ​ത്ത് ക​പ്പ​ൽ

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​തി​വ് നാ​വി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധോ​ദ്ദേ​ശ്യ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​മാ​ലും ക​ട​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന മി​സൈ​ൽ ന​ശീ​ക​ര​ണ (ഗൈ​ഡ​ഡ് മി​സൈ​ൽ ഡി​സ്ട്രോ​യ​ർ) പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് സൂ​റ​ത്തും ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി.നി​​ര​​വ​​ധി മി​​സൈ​​ലു​​ക​​ളും നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​മാ​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ റ​ഷ്യ​യി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത​താ​ണ്. ക​പ്പ​ലി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സാ​ന യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​മാ​ൽ. സൗ​ദി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.


    തു​റ​മു​ഖ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ വെ​സ്റ്റേ​ൻ ഫ്ലീ​റ്റ്, റോ​യ​ൽ സൗ​ദി നാ​വി​ക സേ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം, മ​ക്ക മേ​ഖ​ല സൗ​ദി ബോ​ർ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ഡ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, ജി​ദ്ദ മാ​രി​ടൈം റെ​സ്‌​ക്യൂ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ച​യം, റോ​യ​ൽ സൗ​ദി നാ​വി​ക സേ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​മാ​ലി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും സൗ​ദി അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ഒ​രു സ്വീ​ക​ര​ണ വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​പ്പ​ലി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ദി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ക​മാ​ൻ​ഡിങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ധ​ർ ടാ​റ്റ, സ​ന്ദീ​പ് ഷോ​റി, കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ ക​ല, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ക​പ്പ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സൗ​ദി നേ​വി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം

    ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​പ്പോ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ നാ​വി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. 2021 ലും 2023 ​ലും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി 'അ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ന്ദി' സ​മു​ദ്രാ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നാ​വി​ക സേ​ന സ്റ്റാ​ഫ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നാ​വി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും കേ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും കൈ​മാ​റ്റം പ​തി​വാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ റോ​യ​ൽ സൗ​ദി നാ​വി​ക സേ​ന​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം പ​ഠ​ന പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഗു​രു​ഗ്രാ​മി​ലു​ള്ള ഐ.​എ​ഫ്‌.​സി-​ഐ.​ഒ.​ആ​ർ (ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ- ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഷ്യ​ൻ റീ​ജ​ൻ) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ര​ണ്ടു നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​നു​ഭ​വ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യിസ​ഹാ​യി​ക്കും.

