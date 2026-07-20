ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ റിയാദിൽ; സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
റിയാദ്: ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ റിയാദിലെത്തി. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിെൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ ഉന്നതതല ചർച്ച നടന്നത്.
ഇരു സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത നേതാക്കൾ, വരുംദിവസങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ ധാരണയിലെത്തി. ആഗോളതലത്തിൽ നിർണായകമായ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി നടത്തേണ്ട നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. സഊദ് അൽ സാതിയും ഈ ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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