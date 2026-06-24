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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 9:46 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മേ​ഴ​ത്തൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ (കെ.​എ​ൻ.​എം) സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​ബോ​ധ​ന രം​ഗ​ത്ത് നൂ​ത​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക, അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ, അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക​ൾ, നി​രീ​ശ്വ​ര-​ലി​ബ​റ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മേ​ഴ​ത്തൂ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യു. ​സ​ക​രി​യ മ​ങ്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘തൗ​ഹീ​ദീ സം​ഘ​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​വും ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ സ​ല​ഫി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ‘പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ബോ​ധ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഹി​ദാ​യ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്ര​ബോ​ധ​ക​നും ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ അ​ജ്മ​ൽ മ​ദ​നി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ൻ - ദ ​നാ​ർ​ക്കോ ഹ​ണ്ടി’​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​സു​ക​ളെ ല​ഹ​രി​മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഡ്ര​ഗ് മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെൻറ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഖ്റ​ബി​യ, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ, അ​ൽ അ​ഹ്​​സ, ദ​മ്മാം, ഖ​ത്വീ​ഫ്, റാ​സ്ത​നൂ​റ, ജു​ബൈ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മൊ​യ്തീ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശീ​രി, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​മ​ദ് വി​ള​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് കൊ​ല്ലം, അ​യൂ​ബ് സു​ല്ല​മി, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​നാ​ഫ്, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​മ​ദ് ക​രി​ഞ്ചാ​പ്പാ​ടി, അ​ൻ​വ​ർ പൊ​ന്മ​ള, എ.​എ. സ​ലീം റ​ഹീ​മ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​സാ​ലി ബ​റാ​മി (ജു​ബൈ​ൽ) സ്വാ​ഗ​ത​വും ഉ​സ്മാ​ൻ (അ​ഖ്റ​ബി​യ) ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:conventionconcludesIndian Islamic Centreeastern region
    News Summary - Indian Islamic Centre Eastern Region Convention concludes
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