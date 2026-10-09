മുഹമ്മദ് നബി മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം: ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ സൗദി ദേശീയ കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
ജിദ്ദ: ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ ഡിസംബർ 9 വരെ നടത്തുന്ന രണ്ടുമാസക്കാലത്തെ സൗദി ദേശീയ കാമ്പയിന് ഇന്ന് (വെള്ളി) തുടക്കം കുറിക്കും. ‘മുഹമ്മദ് നബി (സ) മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം തയ്സീർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജനൂബ് ജിദ്ദ ജാലിയാത്ത് ഡയറക്ടർ ശൈഖ് അബൂ അബ്ദില്ലാഹ് സഈദ് അൽ അഹ്മദ് നിർവ്വഹിക്കും. ചരിത്രവസ്തുതകളെ തമസ്കരിച്ച് പ്രവാചകനെയും പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന പുതിയകാല പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയാണ് കാമ്പയിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സൗഹൃദവും സഹവർത്തിത്വവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാചക സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപകമായി എത്തിക്കാൻ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഐ.എസ്.എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശുകൂർ സ്വലാഹി, ഐ.എസ്.എം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജലീൽ മാമാങ്കര, എം.എസ്.എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജംഷീർ ഇരിവേറ്റി, സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് ചെമ്പൻ, മുഹമ്മദ് നൂരിഷ വള്ളിക്കുന്ന്, ശിഹാബ് സലഫി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
വി.പി. മുഹമ്മദലി (ജെ.എൻ.എച്ച്), മുഹമ്മദ് ആലൂങ്ങൽ (അൽ അബീർ ഗ്രൂപ്പ്) എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും. കൂടാതെ വി.പി. മുസ്തഫ (കെ.എം.സി.സി), ഹകീം പാറക്കൽ (ഒ.ഐ.സി.സി ), ഷിബു തിരുവനന്തപുരം (നവോദയ), പി.പി.എ. റഹീം (ന്യൂ ഏജ്), സി.എച്ച്. ബഷീർ (തനിമ), സകീർ മാസ്റ്റർ എടവണ്ണ (എം.എസ്.എസ് ) തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും.
രണ്ടുമാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ദമ്മാം, റിയാദ് മേഖലകളിൽ പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ, കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ, പ്രൊഫഷണൽ മീറ്റുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ, വനിതാ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ശുകൂർ സ്വലാഹി, അബ്ദുൽ ജലീൽ മാമാങ്കര, ജംഷീര് ഇരിവേറ്റി, അബ്ബാസ് ചെമ്പൻ, ശിഹാബ് സലഫി, മുഹമ്മദ് നൂരിഷ വള്ളിക്കുന്ന് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register