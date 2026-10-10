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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 9 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 9 വ​രെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടു​മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തെ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി (സ) ​മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​വ​സ്തു​ത​ക​ളെ ത​മ​സ്ക​രി​ച്ച് പ്ര​വാ​ച​ക​നെ​യും പ്ര​വാ​ച​ക അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ​കാ​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു​മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം, റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ ങ്ങ​ൾ, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ മീ​റ്റു​ക​ൾ, എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ൾ, വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ മാ​മാ​ങ്ക​ര,എം.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷീ​ർ ഇ​രി​വേ​റ്റി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ, ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Indian Islahi Center Initiates Saudi National Campaign on Prophetic Values
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