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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 10:36 AM IST

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി

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    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി
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    ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ൽ

    റി​യാ​ദ്: ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ യ​മ​ൻ തീ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഹൂ​തി വി​മ​ത​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി മു​ങ്ങി​യ ‘എം.​എ​സ്.​വി ഫൈ​സ് നൂ​റെ ഒ​ലി​യ’ എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ക​പ്പ​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 13 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും യ​മ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലി​ന് നേ​രെ ഹൂ​തി വി​മ​ത​ർ അ​യ​ച്ച പ്രൊ​ജ​ക്ടൈ​ൽ പ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​ത്. യ​മ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ചു​മ​ത​ല കൂ​ടി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി, സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട നാ​വി​ക​രു​മാ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും എം​ബ​സി നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​യ​ത​ന്ത്ര, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, നാ​വി​ക​രെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യ​മ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​ടു​ത്ത ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എം​ബ​സി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ, ക​പ്പ​ലി​നു​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​പ്പ​ൽ​പാ​ത​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​വും വ്യാ​പാ​ര​വും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും നാ​വി​ക​ർ​ക്കും പൂ​ർ​ണ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്ര തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ർ​ബാ​ന​ന്ദ സോ​നോ​വാ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    യ​മ​നി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​നി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും, ഇ​റാ​െൻറ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഹൂ​തി വി​മ​ത​ർ ഉ​പ​രോ​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഭീ​ഷ​ണി​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ലി​ന് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

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    TAGS:ATTACKEDRiyadhIndian
    News Summary - ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി
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