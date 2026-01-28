Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 6:51 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 6:51 PM IST

    പ്രവാസി ക്ഷേമം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദമ്മാമിലെത്തുന്നു; കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ

    പ്രവാസി ക്ഷേമം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദമ്മാമിലെത്തുന്നു; കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ
    ദമ്മാം: സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ദമ്മാം ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട്​ ഏഴ്​ മുതലാണ്​ പരിപാടി. എംബസി കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ കൗൺസിലർ യംഖൈബം സാബിർ ദമ്മാം, ഖോബാർ, ജുബൈൽ മേഖലകളിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യാക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമായും സംവദിക്കും.

    ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ അധിവസിക്കുന്ന കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ എംബസിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിലവിലെ പ്രവാസി സേവനങ്ങളും ക്ഷേമപദ്ധതികളും വിലയിരുത്തും. 2010 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പതിവ് ആശയവിനിമയ ശൈലി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വഴിതുറക്കും.

    പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി എംബസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ ചർച്ചകൾ സഹായിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും കമ്യൂണിറ്റി പ്രതിനിധികളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

    തീയതി: ജനുവരി 29, വ്യാഴാഴ്ച

    സമയം: വൈകുന്നേരം ഏഴ്​

    സ്ഥലം: ദമ്മാം ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ

