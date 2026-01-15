Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:39 AM IST

    ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി; ജോ​സ​ഫ് വെ​ൻ​സി​സ്ലാ​സ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി

    ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി; ജോ​സ​ഫ് വെ​ൻ​സി​സ്ലാ​സ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി
    നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​സ​ഫ് വെ​ൻ​സി​സ്ലാ​സി​നെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ

    പീ​റ്റ​റും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ദ​മ്മാ​മി​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് ക​ന്യാ​കു​മാ​രി പാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജോ​സ​ഫ് വെ​ൻ​സി​സ്ലാ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ​അ​മ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തോ​ളം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം പൂ​ർ​ണ ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ജോ​സ​ഫി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പീ​റ്റ​റും ബ​ന്ധു​മി​ത്രാ​ദി​ക​ളും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ൽ അ​ഹ്​​സ​യി​ലും ദ​മ്മാ​മി​ലും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​ലി ചെ​യ്‌​തി​രു​ന്ന​ത്‌. ഇ​തി​നി​ടെ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഇ​ഖാ​മ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ജോ​സ​ഫി​നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ജോ​സ​ഫി​​ന്റെ കു​ടും​ബം ക​ന്യാ​കു​മാ​രി മ​ണ്ഡ​ലം എം.​പി വി​ജ​യ് വ​സ​ന്തി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​നോ​ട് ജോ​സ​ഫി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സൗ​ദി ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ​യും ജ​വാ​സാ​ത്തി​ലെ​യും അ​നു​മ​തി​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സാ​ബി​ർ, ആ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും ദൗ​ത്യം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്‌​പ്ര​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൻ​വ​ർ അ​മ്പാ​ട​ന് ഒ​പ്പ​മാ​ണ് ജോ​സ​ഫ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സു​രേ​ഷ് ഭാ​ര​തി, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, സാ​ക്കി​ർ, നെ​ൽ​സ​ൺ, മാ​ർ​ക്ക്, റ​സ​ൽ രാ​ജ്, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, അ​ബു താ​ഹി​ർ എ​ന്നി​വ​രും ദൗ​ത്യ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തു​ണ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ, എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജ​വാ​സാ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജോ​സ​ഫി​​ന്റെ കു​ടും​ബം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

