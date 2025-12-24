Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദിൽ ക്രിസ്​മസും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 4:35 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 4:35 PM IST

    റിയാദിൽ ക്രിസ്​മസും പുതുവത്സരവും ആഘോഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദിൽ ക്രിസ്​മസും പുതുവത്സരവും ആഘോഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി
    cancel
    camera_alt

    റിയാദ്​ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആസ്ഥാനത്ത്​ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്​മസ്​ ​കരോൾ, പുതുവത്സര ആഘോഷം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ അബു മാത്തൻ ജോർജ് തിരി തെളിച്ച് ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    ​റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ആദ്യമായി ക്രിസ്​മസ്​ ​കരോൾ, പുതുവത്സര ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച്​ ഇന്ത്യൻ എംബസി. റിയാദ്​ ഡി.ക്യുവിടെ എംബസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷം പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്​ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായി. റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തി​​ന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ്​ പരിപാടി ഒരുക്കിയത്​.

    ഇന്ത്യൻ എംബസി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ (ഡി.സി.എം) അബു മാത്തൻ ജോർജ് തിരി തെളിച്ച് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് ഫസ്​റ്റ്​ സെക്രട്ടറി വൈ. സബീർ ക്രിസ്​മസ് കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം പങ്കുവെച്ചു. മുഖ്യ അതിഥികളായി ശിഹാബ് കോട്ടുകാട്, സിയഖം ഖാൻ, ഡോ. സലീം, എംബസി ഉദ്യോഗസ്​ഥർ, വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽനിന്നുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    എംബസി അങ്കണത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന്​ റിയാദിലുള്ള കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന് മനോഹരമായ ക്രിസ്​മസ് കരോൾ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന ക്രിസ്​മസ് പരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് നിറം പകർന്നു. സാന്താക്ലോസി​ന്റെയും, ക്രിസ്​മസ് ട്രീയുടെയും സാന്നിധ്യവും ക്രിസ്​മസ് കേക്കും അലങ്കാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പൊലിമ പകർന്നു.

    റവൽ ആൻറണി ഏബൽ, സതീഷ് കെ. ഡേവിഡ്, പ്രെഡിൻ അലക്സ്‌ തോമസ്, അബി പോൾ യോഹന്നാൻ, ജോസഫ് ചാമവിള, ജസ്​റ്റിൻ പുലിക്കൂട്ടിൽ, ലിയോ, സാബു തോമസ്, റോയ് സാം എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ക്രിസ്​മസ് കരോൾ, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തി​ന്റെ ഐക്യവും സൗഹൃദവും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര മാതൃകയായി മാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:New Year celebrationsSaudi Newschristmas celebrationsaudi Indian Embassy
    News Summary - Indian Embassy celebrates Christmas and New Year in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X