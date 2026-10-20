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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യി അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദി​നൊ​പ്പം വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ (ഡി.​സി.​എം) ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദു​മാ​യി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി.) അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി.​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ട​ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി എം​ബ​സി ഭാ​വി​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ യും ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി. നേ​തൃ​ത്വം സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​ള്ള വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും സം​ഘം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​മ​ത വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കും ഐ​ക്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി.​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഭാ​വി​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എം​ബ​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗു​ലാം ഫൈ​സ​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീം ക​ട്ട​ക്ക​ട, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജീം ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലും ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ണു​മാ​യ മൂ​സ കോ​യ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീ​ബ് അ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് സി.​കെ., എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം മു​ര​ളി ഊ​ട്ടു​കു​ളം, ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി. അം​ഗം പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി ന്റെ ​ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഡ​ബ്ലു.​എം.​സി നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

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    News Summary - Indian Embassy Al Khobar
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