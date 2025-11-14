Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Nov 2025 9:10 AM IST
    date_range 14 Nov 2025 9:10 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ സൗ​ദി ജ​ർ​മ്മ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ

    ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ചീ​ഫ് ന​ഴ്സിങ് ഓ​ഫിസ​ർ ഹാ​ദി​യ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സൗ​ദി ജ​ർ​മ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം 2K25 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. ചീ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ (സി.​എ​ൻ.​ഒ) ഹാ​ദി​യ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഷാ​ർ​പ്പ് മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ സം​ഗീ​ത മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഈ​ജി​പ്ത്, സു​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ഥി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​സ്ഗ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​ൻ​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, വൈ​സ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ൻ​സാ​ർ, മ​ജീ​ദ്, കൊ​ച്ചു​റാ​ണി, ഏ​ലി​യ​മ്മ, ഷാ​നി​മോ​ൾ, ധ​ര​ണ്യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സ്ഗ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ഫ്.​എം.​എ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

