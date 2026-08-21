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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 12:14 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ‘ജ​ന​സ​ഭ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ‘ജ​ന​സ​ഭ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ‘യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ, സ്ട്രോ​ങ്ങ്‌ ഡെ​മോ​ക്ര​സി’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​സ​ഭ 

    ദ​മ്മാം: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 80-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ, സ്ട്രോ​ങ്ങ്‌ ഡെ​മോ​ക്ര​സി’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ദ​മ്മാ​മി​ൽ ജ​ന​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​രാ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്പ​ത്ത് ജ​ന​സ​മ്പ​ത്താ​ണെ​ന്നും ശ​ക്തി യു​വ​ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​സ​ഭ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഏ​തൊ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​െൻറ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ​യും പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യും പ്ര​ത്യു​ത്പ​ന്ന​പ​ര​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ന് അ​വ​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു​വ​ശ​ക്തി​യെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​യൊ​രു യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​മൂ​ഹ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ കൂ​ട്ടാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദ​മ്മാം പാ​ര​ഗ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നി​സാ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ബാ​സ് തെ​ന്ന​ല ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശം​സു​ദ്ദി​ൻ സ​അ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മാ​നി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പ്പു​ഴ, കെ.​എം.​സി.​സി പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടി​യം, ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജ്യ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശം​സു​ദ്ദി​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് ചെ​മ്പോ​ത്ത​റ, ആ​ർ​എ​സ്.​സി ക​ലാ​ല​യം ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം സാ​ദി​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ജ​ഫ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ൻ​വ​ർ ക​ള​റോ​ട് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റീ​ജ്യ​ൻ പി.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ മു​ക്കൂ​ട് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ തോ​ട്ട​ട സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​അ​ഫ​ർ സ്വാ​ദി​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:DammamgulforganizedIndian Cultural Foundation
    News Summary - Indian Cultural Foundation organizes 'Public Assembly' in Dammam
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