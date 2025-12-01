Begin typing your search above and press return to search.
    ജുബൈലിൽ കുടുങ്ങിയ ‘അൽ അമീർ’ കപ്പലിലെ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ നാട്ടിലേക്ക്

    ജുബൈലിൽ കുടുങ്ങിയ ‘അൽ അമീർ’ കപ്പലിലെ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ നാട്ടിലേക്ക്
    പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ചി​ത്രം

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ തീ​ര​ത്തെ ജു​ബൈ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കു​ടു​ങ്ങി​യ താ​ൻ​സാ​നി​യ​ൻ ച​ര​ക്കു ക​പ്പ​ലാ​യ ‘എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ്’​ൽ​നി​ന്ന് ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും ക​പ്പ​ലി​നെ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും എ​ത്തി സാ​​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ യു.​എ.​ഇ ക​പ്പ​ലാ​യ ‘അ​ൽ അ​മീ​റി’​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്.

    16 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ അ​മീ​ർ ജു​ബൈ​ൽ തീ​ര​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ജു​ബൈ​ലി​ൽ ത​ന്നെ ത​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു.​ക​പ്പ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 16 ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 13 പേ​ർ ദ​മ്മാ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്കാ​ൻ കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​യി​ല്ല.

    ബാ​ക്കി ര​ണ്ട് പേ​ർ ക​പ്പ​ലി​​ൽ പ​ക​രം​ ക്രൂ ​എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​രെ തു​ട​രും. മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കും.​അ​തേ​സ​മ​യം ‘എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ്’ ക​പ്പ​ലി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ 10 പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ക​പ്പ​ലി​ൽ​ത​ന്നെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​വും ഉ​ട​നെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​റാ​ഖി​ലെ ബ​സ്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് ച​ര​ക്കു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഇ​റാ​ഖി പൗ​ര​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് എ​ന്ന ക​പ്പ​ൽ. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ സൗ​ദി സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം ക​റ​ൻ ദ്വീ​പി​ൽ ക​പ്പ​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ദ്വാ​രം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും പാ​റ​ക്കി​ട​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​യി​രു​ന്നു.​ഇ​തി​നി​ടെ സൗ​ദി തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കെ​ട്ടി​വ​ലി​ക്കു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​പ്പ​ലി​നെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. സൗ​ദി തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും തു​റ​മു​ഖ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ക​പ്പ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ച​ര​ക്ക് അ​ൽ അ​മീ​ർ ക​പ്പ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ലി​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ത്ത് എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് വീ​ണ്ടും ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി. പ​ക്ഷെ ക​പ്പ​ലി​ന്റെ ചി​ല പ്ര​ധാ​ന യ​ന്ത്ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കേ​ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ക​പ്പ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം സൗ​ദി തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ജു​ബൈ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​റു മൈ​ൽ അ​ക​ലെ​യാ​യി വീ​ണ്ടും ന​ങ്കൂ​രം ഇ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു.​നി​ല​വി​ൽ എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് ക​പ്പ​ലി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രൂ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ഇ​റാ​ഖി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 പേ​ർ ഉ​ണ്ട്.

    ആ​കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 12 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ക​പ്പ​ൽ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നാ​ലും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ തോ​ളി​ൽ ജെ​ല്ലി​ഫി​ഷ് ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ട്ട​തി​നാ​ലും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച് പോ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ​വും കെ​ട്ടി​വ​ലി​ക്കു​ന്ന ബോ​ട്ടി​നും മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ക​പ്പ​ലു​ട​മ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഏ​ജ​ൻ​റി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സൗ​ദി തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന, ഏ​ജ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എം​ബ​സി വ​ള​ന്റി​യ​റും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ കൂ​ടി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

