    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:38 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ല​ാർ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന തീ​യ​തി​ക​ൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ല​ാർ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന തീ​യ​തി​ക​ൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്, വി.​എ​ഫ്.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സെ​പ്തം​ബ​റി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന തീ​യ​തി​ക​ളും സ്ഥ​ല​വും ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.സെ​പ്തം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് സം​ഘം യാം​ബു മേ​ഖ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. യാം​ബു ടൗ​ണി​ലെ ക​മേ​ഴ്ഷ്യ​ൽ പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഹ​യാ​ത്ത് റ​ദ് വ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ​റ്റം​ബ​ർ 19 മ​ദീ​ന​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്‍ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഫ​ല​ഹ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലും ജി​സാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സെ​പ്തം​ബ​ർ 26 ന് ​ജി​സാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലും ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27 അ​ബ​ഹ​യി​ലെ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലും കോ​ൺ​സ​ല​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്ക​ൽ, അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള അ​ത​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന തി​യ്യ​തി​യു​ടെ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ഏ​ഴു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ https://services.vfsglobal.com/sau/en/ind/book-an-appointment എ​ന്ന ലി​ങ്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് എ​ടു​ക്ക​ണം.

    ആ​ദ്യം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യം എ​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ന​ൽ​കു​ക. സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ച്ചു വേ​ണം സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തെ​ന്നും കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

