Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:41 AM IST

    അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    meeting
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി, അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    അ​ബ​ഹ: ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി, അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. അ​ബ​ഹ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​സീ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​ബ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​രു​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വി​ശ്യ​ക​ത​യും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് കാ​രു​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗം വ​ള​ന്റി​യ​ർ അം​ഗം ഇ​ബ്റാ​ഹിം പ​ട്ടാ​മ്പി കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യും, സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ര​ളി​യും അ​സീ​റി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​രു​ന്ന കാ​ല​താ​മ​സ​വും നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റി​ന് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. താ​മ​സ​രേ​ഖ (ഇ​ഖാ​മ) ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ഹു​റൂ​ബ് (സ്പോ​ൺ​സ​റി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​പ്പോ​യ കേ​സ്) ആ​യ​വ​രു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​തും ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ആ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഷീ​ർ മു​ന്നി​യൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, വ​ഹാ​ബ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി താ​മ​സ​രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഉ​ട​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​പോ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ള​വു​ക​ൾ എ​ക്കാ​ല​വും തു​ട​രി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meetingexpatriateGulf Newsindian consul generalSaudi Arabia News
    News Summary - Indian Consul General holds meeting with expatriate representatives in Asir region
    Similar News
    Next Story
    X