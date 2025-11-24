ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ്ബാളിന് അഗ്നിപരീക്ഷ: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ സൗദിയുമായി നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾtext_fields
ജിദ്ദ: ഫിബ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ലോകകപ്പ് 2027-ലേക്കുള്ള ഏഷ്യൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ (ഗ്രൂപ്പ് ഡി) ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രാജ്യമെങ്ങും ആവേശത്തിലാണ്. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ലെബനൻ എന്നീ ശക്തർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ, ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. ലോകകപ്പ് 2027-ന്റെ ആതിഥേയരായ ഖത്തർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ യോഗ്യതാ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ട്. സാധാരണയായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച മൂന്ന് ടീമുകളാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത്. എന്നാൽ, ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയതിനാൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിൽ നിന്ന് ഖത്തറിന് പുറമെ മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്നു.
നവംബർ 27-ന് റിയാദിലെ ഗ്രീൻ ഹാളിൽ സൗദിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യ-സൗദി അറേബ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് നവംബർ 30-ന് ചെന്നൈയിലെ നെഹ്റു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തം ആരാധകരുടെ മുന്നിൽ സൗദിയെ നേരിടും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും സൗദിയാണ് വിജയിച്ചത്. ചരിത്രപരമായ കണക്കുകളിൽ സൗദിക്ക് മേൽക്കൈ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടുക എന്ന ചരിത്രപരമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വന്തം നാട്ടിലും വിദേശത്തും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ഈ കണക്കുകൾ തിരുത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. യുവതാരങ്ങളുടെയും പ്രതിഭകളുടെയും ഉദയം ടീമിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. ഓരോ മത്സരത്തിലെയും ഫലം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ രീതിയായതുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്റും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ്ബാളിന്റെ കുതിപ്പിനായി രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
നവംബർ 27-ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് റിയാദിലെ ഗ്രീൻ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-സൗദി അറേബ്യ ആദ്യ മത്സരം വീക്ഷിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. https://webook.com/en/events/ksa-vs-ind-fiba-basketball-world-cup-asian-qualifiers-2027 എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുക. 10 റിയാലാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register