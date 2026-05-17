    Posted On
    date_range 17 May 2026 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 2:53 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ യാം​ബു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ൽ ല​ക്ഷ്യം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ യാം​ബു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    യാം​ബു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ യാം​ബു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മാ​നേ​ജ​ർ മ​ഹ​ർ എ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ യാം​ബു​വി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക തു​റ​മു​ഖ​വും യാം​ബു വാ​ണി​ജ്യ തു​റ​മു​ഖ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഈ ​തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ളേ​റെ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്​​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​പു​ൽ ബാ​വ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​റോ​ടൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ മ​ഹ​ർ എ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഇ​രു തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​റും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ച സം​ഘ​വും നേ​രി​ട്ടു​ക​ണ്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തി. മ​റൈ​ൻ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വും ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും സം​ഘം സ​വി​സ്ത​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. അ​സം​സ്‌​കൃ​ത എ​ണ്ണ, എ​ൽ.​പി.​ജി, പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലും ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ട്രാ​ൻ​സ്ഷി​പ്പ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ള്ള ഈ ​തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​രു സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​മാ​യി പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഭാ​വി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി.

    TAGS: yambu, industrial, Indian Ambassador, commercial
    News Summary - Indian Ambassador visits Yambu industrial and commercial ports
