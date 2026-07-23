Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 July 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 7:55 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ വി​വി​ധ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ വി​വി​ധ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ സൗ​ദി ഊ​ർ​ജ്ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നുമാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സ​ഊ​ദ്​ അ​ൽ സാ​തി, സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ൽ സ​ഊ​ദ്, ഊ​ർ​ജ്ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ സ​ഊ​ദ്, സൗ​ദി സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​വും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​സാ​ഇ​ദ് അ​ൽ ഈ​ബാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​സ​ഊ​ദ്​ അ​ൽ സാ​തി​യും ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​െൻറ നി​ല​വി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഊ​ർ​ജ്ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ സ്ഥി​ര​ത, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ജ​ല​പാ​ത​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തേ​ണ്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നീ​ങ്ങാ​നും, വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര-​ഊ​ർ​ജ്ജ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabiastrategic partnership
    News Summary - India-Saudi strategic ties
    Similar News
    Next Story
    X