ഇന്ത്യ-സൗദി ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
റിയാദ്: ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, സൗദി അറേബ്യൻ സഹമന്ത്രിയും കാബിനറ്റ് അംഗവും ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഡോ. മുസാദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഐബാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് പുറമെ, പ്രാദേശികമായ സുരക്ഷ വിഷയങ്ങളും മറ്റ് പൊതുതാൽപര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയിലെ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകളാണ് നടന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച റിയാദിലെത്തിയ അജിത് ഡോവലിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ ഡോ. സഊദ് അൽ സാതി എന്നിവർ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.
