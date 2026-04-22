    Posted On
    date_range 22 April 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 9:05 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി;അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ലി​െൻറ റി​യാ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം

    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി;അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ലി​െൻറ റി​യാ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    റി​യാ​ദ്: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യും സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​മാ​യും അ​തീ​വ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ലി​നെ സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ്​ ഖാ​നും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മി​നി​സ്​​റ്റ​ർ ഡോ. ​സൗ​ദ് അ​ൽ സാ​തി​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ത​ര​ണ​വും

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് സൗ​ദി ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും സം​സാ​രി​ച്ചു. ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​മു​സാ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഐ​ബാ​നും ഈ ​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​വും

    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു. ഇ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഇ​റാ​ഖ് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫു​വാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​നു​മാ​യി സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ, സാ​മ്പ​ത്തി​കം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ സം​യു​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Ajit DovalRiyadhvisitIndia-Saudi Partnership
    News Summary - India-Saudi diplomatic ties strengthened; Ajit Doval's visit to Riyadh
