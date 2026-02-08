പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും സൗദിയും

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 8 Feb 2026 6:09 PM IST
Updated Ondate_range 8 Feb 2026 6:09 PM IST
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും സൗദിയുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - India, Saudi Arabia to strengthen cooperation in defense sector
Listen to this Article
റിയാദ്: ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. റിയാദിൽ ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത്, സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ മിലിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ഗാമി) ഗവർണർ അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ-ഒഹാലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
പ്രതിരോധ ഉൽപാദനം, വ്യവസായ മേഖലയിലെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വഴിതുറക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story