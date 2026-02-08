Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 6:09 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 6:09 PM IST

    പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും സൗദിയും

    റിയാദിൽ ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോയിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത്, സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ മിലിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ഗാമി) ഗവർണർ അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് അൽ-ഒഹാലി എന്നിവർ കൂടിക്കാഴ്​ച നടത്തിയപ്പോൾ

    റിയാദ്: ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. റിയാദിൽ ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത്, സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ മിലിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ഗാമി) ഗവർണർ അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് അൽ-ഒഹാലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    പ്രതിരോധ ഉൽപാദനം, വ്യവസായ മേഖലയിലെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വഴിതുറക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

    News Summary - India, Saudi Arabia to strengthen cooperation in defense sector
