Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഡാറ്റ-നിർമിത ബുദ്ധി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 9:51 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 9:51 PM IST

    ഡാറ്റ-നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലകളിൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയും സൗദിയും

    text_fields
    bookmark_border
    നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡോ. അബ്ദുല്ല ബിൻ ശറഫും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ഡാറ്റ-നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലകളിൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയും സൗദിയും
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സൗദി ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് അതോറിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. അബ്​ദുല്ല ബിൻ ശറഫ് അൽഗാംദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ

    റിയാദ്​/ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സൗദി ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് അതോറിറ്റി (സദായ) പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. അബ്​ദുല്ല ബിൻ ശറഫ് അൽഗാംദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 2026 എ.ഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ സൗദി പ്രതിനിധി സംഘത്തി​ന്റെ തലവനായെത്തിയതായിരുന്നു ഡോ. അബ്​ദുല്ല ബിൻ ശറഫ്.

    സൗദിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഡാറ്റ, നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള സംയുക്ത സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യവും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിഷയമായി.

    നൂതന സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ അന്താരാഷ്​ട്ര സഹകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെ ഡോ. അബ്​ദുല്ല ബിൻ ശറഫ് അൽഗാംദി പ്രശംസിച്ചു. മാനവികതയുടെ നന്മയ്ക്കായി നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യത്തി​ന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഉച്ചകോടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra Modiindia saudiArtificial Intelligence Seminar
    News Summary - India, Saudi Arabia to ensure cooperation in data-driven intelligence areas
    Similar News
    Next Story
    X