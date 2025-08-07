Begin typing your search above and press return to search.
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം ക്ല​ബ്

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം ക്ല​ബ്
    ഡോ. ​പ്ര​സ​ന്ന ഭാ​സ്ക​ർ, ഷൈ​ല​മ്മ ദേ​വ​രാ​ജ്, അ​ഞ്ചു ബി. ​നാ​യ​ർ, ബെ​റ്റ്സി മി​റേ​ണ്ട, സ​മ​ന്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം ക്ല​ബി​ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം ക്ല​ബാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം ക്ല​ബ് ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ 2023 മേ​യ്‌ 30നാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഗോ​ള​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം ക്ല​ബ് ഇ​നി​മു​ത​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ക്ല​ബാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​മ​തി​യും പ്ര​വ​ത്ത​ക​സ​മി​തി​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സ്കൂ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​പ്ര​സ​ന്ന ഭാ​സ്ക​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഷൈ​ല​മ്മ ദേ​വ​രാ​ജ്, സ്കൂ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി അ​ഞ്ചു ബി. ​നാ​യ​ർ, സ്കൂ​ൾ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ബെ​റ്റ്സി മി​റേ​ണ്ട, സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി സ​മ​ന്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ഹി​സ മെ​ഹ​സ്ബി​ൻ, സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​ മാ​ഗ​സി​ൻ എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി കെ.​എ​സ്.​ അ​ദി​തി, ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി സൗ​മ്യ മ​നോ​ജ്‌, കു​ട്ടി​മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ബി​നു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, മ​റ്റു ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

