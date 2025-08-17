Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:04 AM IST

    റിയാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലും ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലും ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലും ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലും വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് എം​ബ​സി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 78 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വാ​യി​ച്ചു കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും ഈ ​ബ​ന്ധം ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ത​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്നു

    ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ നൃ​ത്ത​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ്മി​ശ്ര മി​ശ്രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ 'ഹ​ർ ഘ​ർ തി​രം​ഗ' കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഴ​മേ​റി​യ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​വും ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക​യോ​ടു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ അ​ഭി​മാ​ന​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു ജോ​ലി​സ്ഥ​ലം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സേ​വ​ന മ​നോ​ഭാ​വ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, 'ഹ​ർ ഘ​ർ സ്വ​ച്ഛ​ത' കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ എം​ബ​സി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശു​ചി​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationIndependence Dayindian embassyIndian Consulate in Jeddah
    News Summary - Independence Day celebrations at Indian Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X