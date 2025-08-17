റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും ജിദ്ദ കോൺസുലേറ്റിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾtext_fields
റിയാദ്: ഇന്ത്യയുടെ 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും ജിദ്ദ കോൺസുലേറ്റിലും വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. റിയാദ് എംബസിയിൽ അംബാസഡർ ഡോ. സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. ദേശീയഗാനത്തിന് ശേഷം 78 വർഷമായി ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രത്തിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കുമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദേശം അംബാസഡർ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തത്തെയും ഈ ബന്ധം ഊർജസ്വലവും ശക്തവുമാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ വഹിച്ച പ്രധാന പങ്കിനെയും അംബാസഡർ ഡോ. സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ വൈവിധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറി.
ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളുടെയും ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തപ്രകടനങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്ര മിശ്രിതമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം അംബാസഡർ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു. നേരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയിൽ അംബാസഡർ ഡോ. സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ആയിരത്തോളം പേർ 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' കാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുത്തു തങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ ദേശസ്നേഹവും ത്രിവർണ പതാകയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ അഭിമാനവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൃത്തിയുള്ളതും മനോഹരവുമായ ഒരു ജോലിസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം സേവന മനോഭാവവും കാര്യക്ഷമതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, 'ഹർ ഘർ സ്വച്ഛത' കാമ്പയിനിന്റെ കീഴിൽ എംബസിയിൽ പ്രത്യേക ശുചിത്വ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു.
