Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightത​നി​മ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 9:26 AM IST

    ത​നി​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ത​നി​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    1. ത​നി​മ ഹാ​ഇ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ റ​ഹ്മ​ത്തെ ഇ​ലാ​ഹി ന​ദ്‌​വി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു 2. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തീം ​സ്റ്റേ​ജ് ഷോ

    ഹാ​ഇ​ൽ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​നി​മ ഹാ​ഇ​ൽ ഘ​ട​കം വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ത​നി​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹ്മ​ത്തെ ഇ​ലാ​ഹി ന​ദ്‌​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ർ​മ​ൻ നാ​സി​സ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും നാ​ടി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഭ​ര​ണം കൈയാ​ളു​മ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ട​പ്പി​ലാ​വു​ക​യെ​ന്നും ഭൂ​മി​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ശ്വാ​സം മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​ണോ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    'ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം മ​ദീ​നി (ഹാ​യി​ൽ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി), ബാ​പ്പു എ​സ്റ്റേ​റ്റ്മു​ക്ക് (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ദാ​രി​മി (എ​സ്.​ഐ.​സി), ബ​ഷീ​ർ മാ​ള (ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​സാം പ​റ​ക്കോ​ട്, റ​ജീ​ഷ് ഇ​രി​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ്, ഡ്രോ​യി​ങ്, ഗാ​നം, പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. 'നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം' എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ജ് ഷോ ​ന​ട​ന്നു. ഹാ​ഇ​ൽ ഗാ​യ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന ദാ​നം അ​തി​ഥി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഷം​നാ​ജ് കൊ​ല്ലം 'ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന്' അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഹാ​ഷിം ഹ​നീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​വാ​സ് ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsIndependence Day Celebration
    News Summary - Independence Day celebration organised by thanima
    Similar News
    Next Story
    X