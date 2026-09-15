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    ‘റ​സൂ​ലി​​ന്റെ വ​ഴി​യെ’ പ്ര​വാ​ച​ക സ്മ​ര​ണ ത​നി​മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ‘റ​സൂ​ലി​​ന്റെ വ​ഴി​യെ’ പ്ര​വാ​ച​ക സ്മ​ര​ണ ത​നി​മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ത​നി​മ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​വാ​ച​ക സ്മൃ​തി​യി​ൽ ഖ​ലീ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ന്യൂ ​സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യും ത​നി​മ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘റ​സൂ​ലി​െൻറ വ​ഴി​യെ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് ന്യൂ ​സ​നാ​ഇ​യ്യ​യി​ലെ കു​ക്ക്ബു​ക്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ലീ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യെ റോ​ൾ മോ​ഡ​ലാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല കു​ടും​ബം, സ​മൂ​ഹം, തൊ​ഴി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ മു​ഴു​വ​ൻ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും റ​സൂ​ലി​െൻറ മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ത​നി​മ ന്യൂ ​സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റി​ഷാ​ദ് എ​ള​മ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ആ​ദ​ര​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന റ​സൂ​ൽ പ്ര​ശം​സാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഷ്ഫാ​ഖ് വ​യ​നാ​ട്, ഉ​മ​ർ സ​ഈ​ദ്, ഹാ​ഫി​സ്, ലെ​സി​ൻ, ത​ഹ്‌​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ല​പി​ച്ചു.

    ത​നി​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ബ​ഷീ​ർ രാ​മ​പു​രം സ​മാ​പ​ന​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ത്വ​ൽ​ഹ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

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    News Summary - In the Path of the Messenger": Tanima Family Meet Organizes Prophetic Remembrance
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