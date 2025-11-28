Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:46 AM IST

    പ്ര​വാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ഗോ​ദ​യി​ൽ

    പ്ര​വാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ഗോ​ദ​യി​ൽ
    ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ, ന​ന്ദി​നി കോ​ണാ​ട്ട്, അ​ഷ​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ജ​മാ​ൽ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സു​ബൈ​ദ സ​ലീം, ശ​ഫീ​ഖ് മാ​ടാ​യി, എം.​എ​ൻ. സ​ലാ​ഹു

    ദ​മ്മാം: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​ച്ചൂള​യി​ൽ പാ​ക​പ്പെ​ട്ട വീ​റും ധൈ​ര്യ​വു​മാ​യി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​​ന്റെ ഗോ​ദ​യി​ൽ അ​ങ്കം​കു​റി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ. നാ​ടു​വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തി​​ന്റെ ഒ​ര​ങ്ക​ലാ​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​തി​രോ​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തെ​യും വി​ക​സ​ന അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച് അ​വ​ർ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം ക​ണ്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ദ​മ്മാ​മി​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സം​സ്കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന് ഏ​റെ ​പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ.​​ഐ.​സി.​സി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്​​സി​ക്യൂട്ടി​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ വേ​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 24ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി കു​ടും​ബ വേ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വും സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ന​ന്ദി​നി കോ​ണാ​ട്ട് ഒ​റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ര​ണ്ടാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ​ത് ഒ.​​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യാ​ണ്. ഒ.​​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന ജ​മാ​ൽ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ആ​റാം വാ​ർ​ഡ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    തൃ​ത്താ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന സു​ബൈ​ദ സ​ലീം, മു​ക്കം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ശ​ഫീ​ഖ് മാ​ടാ​യി, ക​ട​വ​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 15ാം വാ​ർ​ഡ്​ പെ​രു​മ്പി​ലാ​വി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം.​എ​ൻ. സ​ലാ​ഹു എ​ന്നി​വ​ർ ദ​മ്മാ​മി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ള​രെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​ട്ടി​ക അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    കേ​വ​ലം ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ മാ​ത്രം പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണി​വ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​രും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

