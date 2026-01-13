Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightശ​മ്പ​ള​വും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 2:21 PM IST

    ശ​മ്പ​ള​വും ഇ​ഖാ​മ​യു​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​മ്പ​ള​വും ഇ​ഖാ​മ​യു​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    cancel

    ജു​ബൈ​ൽ: ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഇ​ഖാ​മ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും ഇ​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ഘ​ട​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ശ​മ്പ​ള​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ജു​ബൈ​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 15 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ര​ണം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​സു​ഖ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​നോ, ഇ​ഖാ​മ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നോ ക​ഴി​യാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​ല​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കി. ശ​മ്പ​ളം മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ഷ​യം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ൽ ജു​ഐ​മ ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫീ​സ​ർ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​റും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ഘ​ട​കം ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി​യോ​ട് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ സ​ലിം ആ​ല​പ്പു​ഴ, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, നി​യാ​സ് നാ​ര​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​യു​മാ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര വി​ഭാ​ഗം ഓ​ഫീ​സ​ർ ഹ​സ​ൻ അം​ബൂ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഈ ​ഉ​റ​പ്പി​ന്മേ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ തി​രി​കെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നും ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2023ലും ​സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ അ​ത് പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ത്​​ല​ഖ് ഖ​ഹ്​​ത്വാ​നി​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി വി​ഷ​യ​ത്തി​​ന്റെ ഗൗ​ര​വം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നീ​തി​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ട​ൻ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്തി​മ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salaryiqamareliefwelfaredistress
    News Summary - In distress without salary and Iqama, workers seek relief from expatriate welfare
    Similar News
    Next Story
    X