cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദ​മ്മാം​: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്​​സ​യി​ൽ വീ​ടി​ന്​ തീ​പി​ടി​ച്ച്​ നാ​ലു കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു. അ​ബൂ​തോ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി പൗ​ര​െൻറ​ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ വീ​ട്ടി​ലി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ത്താ​ണ് തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന​തും കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​രി​ച്ച​തും. നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​സ്​​റ്റി​സ് ക്ല​ബി​ലെ ഫെ​ൻ​സി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദി​െൻറ മ​ക്ക​ളാ​യ ഹി​ബ (ഒ​മ്പ​ത്), ഹു​സൈ​ൻ (ഒ​മ്പ​ത്), ല​യാ​ൻ (ര​ണ്ട്), റ​ഹ​ഫ് (ഒ​ന്ന്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ൽ ഇം​റാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​െൻറ താ​ഴെ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദൃ​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ ഉ​ട​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ തീ​യ​ണ​ച്ച് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്​ നാ​ലു കു​ട്ടി​ക​ളും മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ​പെ​ട്ട ഖ​ത്വീ​ഫി​ലെ അ​ൽ ഔ​ജാം ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ലെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലും തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ തീ​യ​ണ​ച്ചു. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

In Al Ahsa The house was set on fire Four children died