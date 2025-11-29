Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:35 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പൊ​രു​​തി​നേ​ടി​യ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പൊ​രു​​തി​നേ​ടി​യ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം
    ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ടാ​ബ്

    റി​യാ​ദ്​: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന്​ ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. ബു​ദ്ധി​സ്ഥി​ര​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ​വ​ർ, അ​ഴി​മ​തി​യി​ലോ നി​യ​മ​ര​ഹി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ 14​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഈ ​ലി​സ്റ്റി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ട​ർ കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി​ട്ടും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​താ​യ​ത്, നാ​ട്​ ആ​ര്​ ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത പൗ​ര​ന്മാ​ർ.

    14 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ യു.​പി.​എ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​ണ്​ ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​​ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം സ്ഥാ​പി​ച്ചു​ത​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി 2010ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്. 1950ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്താ​ണ് വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ത്ത പ്ര​വാ​സി (എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് സ്വ​ന്തം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​യി വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം, 2014ലെ ​ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഈ ​അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ വ​രെ കേ​സ് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത് ഈ ​കേ​സു​ക​ളാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള ഹ​ർ​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച സു​പ്രീം കോ​ട​തി, വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​താ​ണ് 2010ലെ ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം. നി​ല​വി​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം എ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി, പ്രോ​ക്‌​സി വോ​ട്ടി​ങ്​ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ-​പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ വോ​​ട്ടേ​ഴ്​​സ്​ ലി​സ്റ്റി​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ‘ഫോം ​സി​ക്​​സ്​ എ’​യി​ലാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാം. https://voters.eci.gov.in/ എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:votingnewsimmigrantsrightsgulf
    News Summary - Immigrants fight for voting rights
