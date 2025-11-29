Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:32 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:32 PM IST

    ചെ​ന്നു​പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം ദേ​ശ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ -നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ

    ചെ​ന്നു​പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം ദേ​ശ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ -നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ
    ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ

    ദ​മ്മാം: ചെ​ന്നു​പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം ദേ​ശ​മാ​ക്കി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ന്ന്​ പ്ര​മുഖ നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ. ദേ​ശം എ​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും അ​ർ​ഥ​ഗ​ർ​ഭ​മാ​യ ഒ​രു സം​ജ്ഞ​യാ​ണ്. ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി അ​തി​രു​ക​ൾ നാം ​അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ടം എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് ദേ​ശ​ത്തെ അ​റി​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​ത് ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ന​മ്മ​ളെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​വി​ധ നാ​ട്ടു​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യി​ട്ടും നാം ​ന​മ്മു​ടെ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​​ന്റെ​യോ രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പേ​രി​ലോ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ചെ​ന്നു​പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം ദേ​ശ​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച​വ​രാ​ണ്.

    കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജോ​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ലം തെ​റ്റി​യും ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ന്ന്​ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലം തെ​റ്റി​യാ​ലും ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലു​ടെ അ​വ​ർ ദേ​ശ​ത്ത അ​റി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ടു​വി​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​​ഴെ​ല്ലാം നാം ​ഈ സ​ങ്ക​ൽ​പ ദേ​ശ​ത്തെ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദൂ​രെ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​സ്.​കെ പൊ​റ്റ​ക്കാ​ട് ചെ​ന്നു​പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം താ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തെ തി​ര​യു​ക​യും സ​മാ​ന​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നാ​ടു​വി​ട്ടു​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​വ​ർ എ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വാ​യ​ന​യി​ലും എ​ഴു​ത്തി​ലും ചി​ല ത​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ല്ലാ സാ​ഹി​ത്യ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ദ​ഹി​ക്കാ​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ത​നി​ക്ക് അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യ അ​ള​വു​കോ​ൽ കൊ​ണ്ട് അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ അ​ള​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ത് നി​രൂ​പ​ണ​ത്തി​ലും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട പാ​ഠ​മാ​ണ്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എ​ഴു​ത്തി​ൽ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​ട്ടെ. കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​രു സാ​ഹി​ത്യ കൃ​തി​യു​ടെ മേ​ന്മ​യാ​ണ​ന്നോ, കു​റ​ച്ച് വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തുകൊ​ണ്ട് അ​തി​ന് മേ​ന്മ​ക്കു​റ​വു​​ണ്ടെ​ന്നോ ക​ണ​ക്കാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി എ​ഴു​ത്ത് മ​റ​ന്നു​പോ​യ​തു​പോ​ലെ മാ​റി​നി​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഞാ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ശ​രാ​ശ​രി വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യി താ​ൻ ജീ​വി​ച്ച ആ ​കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്​ എ​ന്നേ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​നാകും. വി​വാ​ഹം ചെ​യ്തു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഏ​തൊ​രു സ്ത്രീ​ക്കും ഒ​രു ക​ഥ​യെ​ഴു​താ​ൻ പ​റ്റും.

    പൊ​തു​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ത​നി​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ര​സ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ‘ക​ല്യാ​ണി​യും ദാ​ക്ഷ​ണി​യും’. പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ലു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു ശീ​ലം എ​നി​ക്ക് പ​ണ്ടേ​യു​ണ്ട്. ജോ​ലി​ചെ​യ്ത് ത​ള​ർ​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു ദി​വ​സം ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ ‘ചെ​യ്ത പ​ണി​ക്കേ കു​റ്റ​മു​ള്ളൂ. ക​ല്യാ​ണ്യേ​ച്ചി’ എ​ന്നൊ​രു കു​റി​പ്പി​ട്ടു. അ​തി​ലെ ന​ർ​മ​വും കാ​ര്യ​വും ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗം പ​ട​ർ​ന്നു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ല്യാ​ണ്യേ​ച്ചി​യും ദാ​ക്ഷാ​ണ്യേ​ച്ച്യി​യു​മൊ​ക്കെ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള പേ​രു​ക​ളാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​​ന്റെ ഓ​ര​ത്ത് കൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ​രാ​ശ​രി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വാ​യ​നാ​സ​മൂ​ഹം അ​തി​വേ​ഗം അ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. വാ​യ​ന മ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    വാ​യ​ന​യു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ‘ആ​ത്രേ​യ​കം’ എ​ന്ന നോ​വ​ലും അ​ത്ര ഇ​ഷ്​​ട​ത്തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​മ്പ​ട​ഞ്ഞു​പോ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ​ന്ന പ​രി​ഹാ​സ​പ്പേ​രി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് എ​​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ​ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് അ​വ​രോ​ടാ​ണ് ക​ട​പ്പാ​ട്. ഇ​നി എ​ത്ര പ്രാ​വ​ശ്യം ഞാ​ൻ വ​ന്നാ​ലും എ​െൻറ ആ​ദ്യ വ​ര​വ് എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഈ ​മ​ല​യാ​ളം ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്​​റ്റ്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടും -അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്തി.

    News Summary - Immigrants are those who make the places they have conquered their own country - Novelist R. Rajashree
