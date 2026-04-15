    date_range 15 April 2026 12:22 PM IST
    date_range 15 April 2026 12:22 PM IST

    ഐ.​എം.​ഡി സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി സൂ​ചി​ക; സൗദി അറേബ്യക്ക് തിളക്കമാർന്ന നേട്ടം; പട്ടികയിൽ എട്ട് നഗരങ്ങൾ

    യാം​ബു: ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ (ഐ.​എം.​ഡി) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2026ലെ ​ആ​ഗോ​ള സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി സൂ​ചി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ട്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ റി​യാ​ദ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 24ാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ച​രി​ത്ര ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ ഉ​ല​യു​ടെ കു​തി​പ്പാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഘ​ട​കം.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷം 112ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന അ​ൽ ഉ​ല, ഇ​ത്ത​വ​ണ 27 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് 85ാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പൗ​രാ​ണി​ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും അ​ൽ ഉ​ല ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തു​താ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഹാ​ഇ​ൽ (34ാം സ്ഥാ​നം), ഹാ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്വി​ൻ (100ാം സ്ഥാ​നം) എ​ന്നി​വ സൗ​ദി​യു​ടെ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ക്ക (50), ജി​ദ്ദ (55), അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ (64), മ​ദീ​ന (67) എ​ന്നി​വ​യും സൂ​ചി​ക​യി​ൽ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി. ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം, ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, സു​ര​ക്ഷ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഐ.​എം.​ഡി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ക​സ​ന​വും സ്മാ​ർ​ട്ട്-​സു​സ്ഥി​ര സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സൂ​ചി​ക​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ സൂ​റി​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഓ​സ്ലോ, ജ​നീ​വ, ല​ണ്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS: IMD, Saudi Arabia, World Smart City Index
    News Summary - IMD Smart City Index; Saudi Arabia achieves brilliant achievement; Eight cities in the list
