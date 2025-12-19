Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​എം.​എ​യു​ടെ മ​ല​ബാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ
    ഐ.​എം.​എ​യു​ടെ മ​ല​ബാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു
    രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​എം.​എ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് ബ​ന​വ​ൻ, ഒ.​എ.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​അ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ 

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ (ഐ.​എം.​എ) കേ​ര​ള ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കീ​ഴി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള (പ്ര​സി) ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ (സെ​ക്ര), ഡോ. ​മി​നി​ക്കു​ട്ടി ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഡോ. ​മൃ​ദു​ല (വൈ​സ് പ്ര​സി), ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ണ്ണി (സ്​​റ്റേ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​ങ്‌ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ഐ.​എം.​എ​യു​ടെ ഒ​രൊ​റ്റ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം, സാ​മൂ​ഹ്യ, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ബ്രാ​ഞ്ചി​െൻറ ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കു​ക, തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ജീ​വി​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ​യും ചി​കി​ത്സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹ്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​നോ​ദ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഐ.​എം.​എ മ​ല​ബാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ.​എം.​എ മ​ല​ബാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ചി​​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഡ​ബ്ല്യു.​എ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ൻ ഐ.​എം.​എ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് ബ​ന​വ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    ഒ.​എ.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​അ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് ഐ.​എം.​എ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എം.​എ മ​ല​ബാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ചി​​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഡോ. ​സ്മി​ത (ന​സീം ജി​ദ്ദ), ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് (ഹി​ബ ഏ​ഷ്യ), ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി (ന​സീം ജി​ദ്ദ) എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

