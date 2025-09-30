Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 7:55 AM IST

    ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ന് യു​ന​സ്കോ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം

    ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ന് യു​ന​സ്കോ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം
    ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​നു​ള്ള യു​ന​സ്കോ ‘മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ദ ​ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ർ’ പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​വേ​ശ​ന അം​ഗീ​കാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് യു​ന​സ്‌​കോ മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ദ ​ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ർ (എം.​എ.​ബി) പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​താ​യി ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സൗ​ദി റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വാ​ണി​ത്. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​കൃ​തി പ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം ഒ​രു പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നേ​ട്ടം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ​കീ​യ റി​സ​ർ​വു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും റി​സ​ർ​വു​ക​ളെ നൂ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ രീ​തി​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു ദേ​ശീ​യ മാ​തൃ​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ​തെ​ന്ന് ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UnescoimamSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Imam Turkish Royal Reserve admitted to UNESCO program
