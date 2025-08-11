Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:37 AM IST

    മ​സ്​​ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി ഇ​മാം ഡോ. ​സ്വ​ലാ​ഹ്​ അ​ൽ​ബ​ദീ​ർ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ; സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച്​ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    മ​സ്​​ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി ഇ​മാം ഡോ. ​സ്വ​ലാ​ഹ്​ അ​ൽ​ബ​ദീ​ർ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ; സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച്​ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    മ​സ്​​ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി ഇ​മാ​മും ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​യ ഡോ. ​സ്വ​ലാ​ഹ്​ അ​ൽ​ബ​ദീ​റി​​നെ ക്വാ​ലാ​ലം​പൂ​രി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച്​ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം. ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​സ്​​ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി ഇ​മാ​മും ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​യ ഡോ. ​സ്വ​ലാ​ഹ്​ അ​ൽ​ബ​ദീ​റി​​നെ ക്വാ​ലാ​ലം​പൂ​രി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ൽ​ബ​ദീ​റി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    സൗ​ദി​യും മ​ലേ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ​തും പ​ങ്കി​ട്ട ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക​വു​മാ​യ പൊ​തു​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ലും കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത​തു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്ത് സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, മി​ത​ത്വം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും അ​ൽ ബ​ദീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലെ ഇ​മാ​മു​മാ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും മി​ത​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​രു​ഹ​റം മ​ത​കാ​ര്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ​സു​ദൈ​സി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​ൽ​ബ​ദീ​ർ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ന്റെ ഒ​രു പ​ക​ർ​പ്പ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

