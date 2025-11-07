Begin typing your search above and press return to search.
    7 Nov 2025 10:56 AM IST
    ജി​ദ്ദ അ​സീ​സി​യ ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി മ​ദ്‌​റ​സ​യി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: അ​സീ​സി​യ ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി മ​ദ്‌​റ​സ​യി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യും മ​ല​യാ​ള സം​സ്കാ​ര​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​ർ​ണ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ച് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യാ​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജാ​തി, മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നാ​യി ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ മ​തേ​ത​ര പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​സു​ബ്ഹാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ദ്‌​ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    40 ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

