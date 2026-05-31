    date_range 31 May 2026 9:18 AM IST
    date_range 31 May 2026 9:18 AM IST

    പ്രതിച്ഛായ നിർമിതിയും റീൽ രാഷ്ട്രീയവും: കേരളം ചിന്തിക്കേണ്ടത്

    ഷ​ഹ്​​ദാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്

    സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി, സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ്ര​സ്വ വി​ഡി​യോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന ‘റീ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം’ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഈ ​സ്വാ​ധീ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ണ് കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന​തു​മാ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച് നാ​ട​കീ​യ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​മ​റ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ ഈ ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​െൻറ​യോ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കൈ​യ​ടി​ക​ളു​ടെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല വി​ല​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. അ​വ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി എ​ന്ത് മാ​റ്റ​വും വി​ക​സ​ന​വു​മാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ശേ​ഷി അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​സേ​വ​നം എ​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു നാ​ട​ക​മ​ല്ല, അ​തൊ​രു വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റീ​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കാ​തെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ‘പ്രോ​ഗ്ര​സ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ’ റീ​ലു​ക​ളാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണം.

    നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​തേ ആ​യു​ധം ത​ന്നെ അ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ഡി​യോ​ക​ളു​ടെ ക​മ​ൻ​റ്​ ബോ​ക്സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ര​ന്ത​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് എ​ന്ത് മൂ​ല്യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റു​പ​ടി റീ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ കാ​മ​റ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ.

    വ്യാ​ജ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന് യ​ഥാ​ർ​ഥ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വി​നെ​യും വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണം. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​ക​ട​ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് പ​ക​രം യ​ഥാ​ർ​ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യു​ള്ളൂ.

    News Summary - Imagery and reel politics: What Kerala needs to think about
